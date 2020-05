France Bleu Creuse se déconfine à compter du 11 mai

Depuis la mi-mars, France Bleu Creuse et France Bleu Limousin font antenne commune. Pour préserver ses équipes, la direction de France Bleu a mutualité ses antennes, et adapté ses programmes. Mais dès ce lundi 11 mai, 1er jour du déconfinement, France Bleu Creuse va retrouver une partie de son antenne locale.

Un petit matin 100 % creusois

Le déconfinement de France Bleu Creuse sera progressif. Mais dès 6 heures, ce lundi 11 mai, vous allez retrouver une émission 100 % creusoise. Durant trois heures, Gaëtan Spagnol et Lisa Mélia vont vous divertir et vous informer. Quel temps ce lundi matin sur la Creuse ? Comment circule-t-on ? Qu'est ce qui fait l'actualité dans notre département ? De la bonne humeur, des chansons, et des infos, c'est le programme de votre 6 heures / 9 heures en Creuse.

De nouveaux rendez-vous

6h16 - Comptez sur nous : la parole est donnée à tous les acteurs culturels de la région

: la parole est donnée à tous les acteurs culturels de la région 7h16 - La relance éco : France Bleu Creuse accompagne la reprise d’activité et économique en Creuse

: France Bleu Creuse accompagne la reprise d’activité et économique en Creuse 7h23 - Le Tour des clubs Creusois : quid du sport dans notre région, que deviennent nos clubs sportifs, on écoute ceux qui font le sport en Creuse

: quid du sport dans notre région, que deviennent nos clubs sportifs, on écoute ceux qui font le sport en Creuse 7h56 - Les circuits courts : les producteurs ont la parole tous les matins

: les producteurs ont la parole tous les matins 8h35 : Le mag France Bleu Creuse avec Erwan le coach sportif, Pierre Rullière, le Chef du coq d’or à Chénérailles et Alain Ribière, animateur de France Bleu Creuse

Des experts, de la musique et un jeu

A partir de 9h05, France Bleu Creuse et France Bleu Limousin vous proposent une émission commune avec des coachs et des experts qui répondront à vos questions en direct, de la musique bien sur, et dès 11h le jeu "comme à la maison" pour remporter plein de cadeaux France Bleu. La règle est simple : il suffit de trouver les bonnes réponses aux questions sur le patrimoine limousin de nos trois départements, la Creuse, la Corréze et la Haut-Vienne en composant le numéro gratuit, le 0805 023 023

France Bleu Creuse 100% avec vous

Au premier jour du déconfinement, comme tout au long de l'année, France Bleu Creuse vous accompagne toute la journée, avec ses programmes radio, sa page Facebook et sur son site francebleu.fr. Et puis, n'oubliez pas notre répondeur 100% solidaire au 05 55 81 13 82. Tous vos messages sont les bienvenus et ils seront diffusés tous les matins sur votre France Bleu Creuse, 1ère radio en Creuse.