Incendies en Gironde : tous concernés, tous acteurs avec France Bleu

Notre département de la Gironde est à nouveau la proie des flammes depuis ce mardi 9 août. France Bleu est aux côtés des soldats du feu qui mènent le combat en première ligne, mais aussi aux côtés de toutes celles et ceux qui sont touchés par ces terribles incendies et vous propose d'agir .

Alors qu'un nouvel incendie particulièrement puissant ravage le sud de la Gironde et une partie des Landes depuis ce mardi, France Bleu se mobilise. Chacun peut agir à son niveau par exemple avec des messages d'encouragement aux sapeurs-pompiers et plus largement à l'ensemble des acteurs engagés en première ligne.

De la même manière, si vous êtes directement victimes des incendies parce que vous avez été évacués notamment, vous pouvez nous apporter votre témoignage ou nous faire part de vos besoins : logement, vêtements, véhicule ou tout autre aide qui pourrait vous être utiles. Avec les maisons brulées et les nombreuses évacuations de ces dernières heures, des Girondins ont besoin de votre solidarité. Si vous pouvez proposer un logement, un mode de transport pours les animaux (on pense aux chevaux notamment), de la nourriture ou tout simplement du temps pour rejoindre des équipes de bénévoles vous pouvez nous le signaler.

Vous pouvez nous dire aussi simplement votre sentiment en voyant la forêt girondine ainsi dévastée. Vos contributions seront diffusées sur France Bleu Gironde et transmises afin de mobiliser toutes les énergies pour lutter contre ce drame qui touche notre territoire commun.