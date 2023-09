France Bleu Gironde se mobilise pour les Restos du Cœur le mardi 5 septembre

“Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid”. On connaît tous ce refrain de l’hymne des Enfoirés pour les Restos du Coeur . Habitués à aider celles et ceux dans le besoin, c’est un cri d’alarme que les Restos lancent cette année. En effet, l’association créée en 1985 par Coluche est dans le rouge et est contrainte de diminuer son nombre de bénéficiaires pour faire face à une crise sans précédent.

France Bleu Gironde aux côtés des Restos du Coeur

Difficultés financières, inflation, augmentation de la demande… Les voyants sont au rouge pour les Restos du Coeur qui pourraient devoir mettre la clef sous la porte d'ici trois ans. Partenaire historique de l’association, France Bleu se mobilise auprès des équipes dans le département dela Gironde. Cette année, on compte plus que jamais sur vous.

Mobilisons-nous pour les Restos !

Les Restos du Cœur sont sur le terrain depuis près de 40 ans pour créer du lien, aider et écouter les plus démunis. En cette période difficile, France Bleu Gironde vous propose plusieurs rendez-vous pour mieux connaître le rôle majeur et le fonctionnement des Restos ce mardi 5 septembre.

Dès 8h, “Aujourd’hui chez vous” avec Olivier Cabrolier, vous attend à Bègles dans l’un des centres relais de la Gironde auprès des bénévoles qui réceptionnent la marchandise chaque mardi. Sylvie, nouvelle bénévole, nous racontera pourquoi il est important de s’engager. Avec Annie, bénévole depuis de nombreuses années, nous verrons l’évolution de l’association.

Entre 9h et 9h30, “A votre service par France Bleu Gironde” Nicolas Fauveau reçoit la présidente des Restos du Cœur de la Gironde, Françoise Casadebaig. Vos témoignages en direct au 05 56 19 10 10 ou vos témoignages dès maintenant .

Les Enfoirés en concert en Gironde

Dans ce contexte de crise pour les Restos du Coeur, le concert annuel des Enfoirés s’annonce comme un rendez-vous majeur pour aider l’association. Pour rappel, la troupe a choisi de revenir en Gironde pour enregistrer ces concerts. Après Lyon à la Halle Tony Garnier, les concerts des Enfoirés auront lieu à Bordeaux à l'Arkéa Arena du 17 au 22 janvier 2024. On compte sur vous !