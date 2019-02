France Bleu la Rochelle accueille ses auditeurs pour leur montrer le traitement de l'info de proximité

France Bleu la Rochelle a ouvert ses portes à ses auditeurs. Ce jeudi matin, deux d'entre eux ont rencontré l'équipe, participé à une émission et surtout pu comprendre comment la radio fonctionne. Avec en prime, évidemment, le petit-déjeuner !

La Rochelle

Une matinée un peu spéciale ce jeudi dans les locaux de France Bleu La Rochelle, avenue Michel Crépeau à la Rochelle. La radio a invité deux de ses auditeurs fidèles à découvrir l'envers du décor. A l'heure où les journalistes sont décriés et le traitement de l'information débattu, France Bleu a décidé de leur montrer comment l'actualité de proximité est traitée.

Ils ont été accueillis ce jeudi matin. Ils ont pu assister, en studio, à la matinale spéciale transports. Et ont discuté avec toute l'équipe : animateurs, journalistes, chargées d'accueil, direction. En début de semaine, ils étaient déjà venus assister à une conférence de rédaction et ils sont partis en reportage.

Mais il fallait aussi se prêter au jeu de l'interview ! Chaque auditeur a été interrogé par Jean-Luc et Gorka, notre animateur et notre journaliste, sur la mobilité en Charente-Maritime et Charente.

Un grand merci à la Charentaise Laurence et au Charentais-Maritime Siegfried d'avoir joué le jeu et de nous avoir permis de faire découvrir nos métiers.

Julien et Orso, nos réalisateurs, ont aussi payé de leur personne!