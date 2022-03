France Bleu lance la 2e édition du Challenge "Jeunes d'avenirs"

Vous cherchez un stage ou un contrat en alternance ? Vous êtes une entreprise ou un artisan et vous avez des offres à proposer ? France Bleu vous met en relation : inscrivez-vous ou déposez vos offres de stages et d’alternance, sur francebleu.fr. Objectif : 100 000 matchs !

Du 28 mars au 31 mai, France Bleu et le groupe média AEF Info organisent la 2e édition du Challenge Alternance et stages Jeunes d'Avenirs, avec toujours le même enjeu : celui de mettre en relation le plus de recruteurs et de candidats possible.

L'objectif pour cette deuxième édition : 100.000 "matchs"

Que vous cherchiez un stage, un emploi, une alternance, France Bleu et AEF Info sont là pour vous, tout comme pour les recruteurs.

Tous les jours, pendant neuf semaines, les entreprises vont déposer des offres. En quelques secondes vous êtes inscrits et vous déposez votre CV. Jeunesdavenirs.fr va alors vous proposer les offres qui correspondent à votre profil. 100 000 offres sont d'ores et déjà disponibles et ce n'est que le début ! À vous de choisir et de postuler.

Emission spéciale sur France Bleu

Ce lundi 28 mars, c'est le lancement officiel de la campagne ! Et pour ça, c'est tout le réseau des 44 stations locales qui est mobilisé ! Où que vous soyez en France, les équipes de France Bleu font jouer leurs réseaux de proximité pour trouver le maximum d'annonces.

Dans Ma France ce lundi

A 13h Wendy Bouchard consacre une édition spéciale au lancement de l'opération