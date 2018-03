Pratique, actuel, local. Le Républicain Lorrain n'est plus le plus grand quotidien de France par la taille ce mardi. Il passe au format tabloïd. Pour l'occasion France Bleu Lorraine a installé son studio dans la rédaction du Républicain Lorrain de 6h à 9h.

Woippy, France

Le Républicain Lorrain a quasiment 100 ans et il s'offre ce mardi un sacré coup de jeune. Le quotidien des Mosellans passe au format tabloïd, un format plus petit et change de formule.

La une du Républicain Lorrain ce mardi 27 mars © Radio France - Républicain Lorrain

A l'occasion de ce changement historique, France Bleu Lorraine s'installe ce mardi au 2ème étage du siège du Républicain Lorrain à Woippy pour une émission spéciale entre 6h et 9h.

La rédaction du Républicain Lorrain © Radio France - Antoine Barège

Au programme de l'émission, un porteur de journaux, une correspondante locale de presse, le directeur général, le rédacteur en chef, des journalistes, des représentants du personnel et vos réactions à Thionville et par téléphone 03.87.52.13.13 entre 8h15 et 8h30