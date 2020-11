France Bleu Lorraine vous répond #1 : les réponses à vos questions sur le reconfinement

Dans ce contexte de reconfinement, vous vous posez de nombreuses questions sur ce que vous avez ou non le droit de faire, sur des informations que vous ne parvenez pas à trouver : on est là pour vous aider ! Chaque jour, France Bleu Lorraine compile vos questions et s'engage à y répondre, en interrogeant pour vous les autorités et notamment la préfecture de la Moselle.

Pierre, de Barst, est bénévole aux Restos du cœur. En plus de l’attestation Bénévolat qu’il a reçu de sa présidente, doit-il aussi faire une attestation ?

Oui, et il doit cocher la case "Assistance aux personnes vulnérables".

Marie-Joe donne des cours à domicile à des enfants autistes : peut-elle se déplacer ?

Oui, situation de handicap ou non, d'ailleurs : les cours à domicile sont autorisés.

Brigitte est cas contact. Est-elle obligée de faire le test ou peut-elle tout simplement se mettre en quarantaine ? Si oui, combien de temps ?

Techniquement, on ne peut pas vous obliger à vous faire dépister, sauf dans certains cas si vous voyagez hors de France métropolitaine. Mais il est quand même vivement recommandé de faire un test, sept jours après le dernier contact avec une personne positive, ou tout de suite si vous vivez avec elle.

Marc se demande si les stages d’observation des 3e vont-être maintenus ?

Ils sont maintenus, mais ils sont facultatifs cette année. Lorsqu'ils ne pourront pas se dérouler, ces stages seront remplacés par des modules vidéo et des formations sur le monde du travail et l'orientation.

Romain s'interroge sur le nombre de morts pour la grippe cette année.

Pour la saison 2018-2019, la grippe a fait environ 10.000 morts en France, sans confinement et sans masque, rappelons le. A titre de comparaison, rappelons que le Covid a fait près de 38.000 morts en France, malgré toutes les mesures barrières.

Guy habite Metz, il a un immeuble à Nancy, pour lequel il est sous le régime de la micro-entreprise. Peut-il se rendre à Nancy pour entretenir son immeuble ?

Oui, à condition de se munir de son justificatif professionnel et de tout document permettant de justifier de l'existence juridique de la micro-entreprise.

Jérôme, de Thionville, a sa fille qui est en Belgique, il devait aller la chercher, peut-il le faire ?

Si sa fille est mineure, la garde d'enfants fait partie des motifs familiaux impérieux. Mais il faut qu'il vérifie aussi auprès des autorités belges quelles sont les règles en vigueur dans le pays.

Vous pouvez poser vos questions au standard au 03.87.52.13.13., ou via notre page Facebook.