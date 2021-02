France Bleu Maine visible sur France 3 Pays de la Loire

La matinale de France Bleu Maine est désormais filmée et diffusée sur France 3 pays de la Loire de 7h00 à 8h40, tous les jours, du lundi au vendredi, sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Vous pouvez désormais nous voir sur France 3 via la TNT, sur francebleu.fr et sur notre application. Alors est-ce que les matinales filmées signent la fin du transistor ? Est-ce qu'elles vont stopper le développement des émetteurs de la bande FM ? La question se pose d'autant plus que France Bleu Maine n'est pas "captée" sur une bonne partie du nord et de l'est du département.

Interview de Jean-Emmanuel Casalta, le patron du réseau France Bleu

Jean-Emmanuel Casalta, le directeur de France Bleu © Radio France - Charles Deyrieux

France Bleu Maine : Pourquoi mettre en place des matinales filmées et quels sont les objectifs ?

Jean-Emmanuel Casalta : France Bleu Maine a dix ans et aujourd'hui on a une offre supplémentaire. C'est une nouvelle manière d'être disponible pour nos auditeurs après la bande FM, internet, les applications. Notre métier, c'est amener nos informations, nos talents là ou ils sont et quand ils le veulent, à la télévision et sur le numérique.

France Bleu Maine, est la 13ème radio locale de France Bleu sur les 44 à passer en matinale filmée, quel est le bilan en terme d'audience ?

Jean-Emmanuel Casalta : C'est un bilan très satisfaisant. Nous avons une progression sur l'ensemble des matinales radio qui sont filmées sur France 3. Aujourd'hui, on peut estimer de l'ordre de 300.000 téléspectateurs en plus tous les jours

Et en matière de rentrée publicitaire, est-ce que la radio filmée attire les annonceurs ?

Jean-Emmanuel Casalta : Ce n'est pas l'objectif prioritaire, c'est surtout de rendre un service supplémentaire. Et nos régies travaillent ensemble pour l'amélioration des conditions de vente de nos publicités mais ce n'est qu'un aspect marginal du sujet.

En Sarthe, certains habitants ne peuvent pas écouter France Bleu Maine sur une partie du département faute d'émetteur, est-ce que ce développement avec la télévision, les réseaux sociaux et internet, va bloquer la mise en place de nouveaux émetteurs ?

Jean-Emmanuel Casalta : Absolument pas. Notre ambition est toujours la même, c'est toujours de couvrir le mieux possible en FM et en RNT lorsque cela viendra l'ensemble du département. On travaille sur des années afin d'obtenir de nouvelles fréquences. Et pour le moment, le dossier avance mais je ne peux pas en dire plus sur le calendrier.

À revoir et à réécouter : la première matinale filmée de France Bleu Maine

Les premières réactions des auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux :