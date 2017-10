France Bleu Mayenne se mobilise pour l'égalité femme/homme

A l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle femme - homme, France Bleu Mayenne se mobilise pour en démordre avec les stéréotypes.

Le 4 octobre, à l’hôtel Perier du Bignon, France Bleu Mayenne et ses partenaires organisent une rencontre autour de l'égalité femmes / hommes. Au programme : table ronde et débat "stéréotypes et égalité" et lancement du jeu "Et pourquoi pas...?", le jeu de 7 familles qui bouscule les stéréotypes femme / homme. Le débat sera enregistré et diffusé sur France Bleu Mayenne.

Contre l'inégalité professionnelle, on joue avec France Bleu Mayenne !

Faites travailler votre mémoire en jouant à notre Memory et gagnez votre jeu de 7 familles !

Egalité femme / homme : une longue histoire à construire ensemble

Ça bouge en Mayenne contre les stéréotypes !