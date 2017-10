France Bleu Mayenne se mobilise pour l'égalité femme/homme

A l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle femme - homme, France Bleu Mayenne se mobilise pour en démordre avec les stéréotypes.

Le 4 octobre, à l’hôtel Perier du Bignon, France Bleu Mayenne et ses partenaires organisaient une rencontre autour de l'égalité femmes / hommes. Au programme : table ronde et débat "stéréotypes et égalité" et lancement du jeu "Et pourquoi pas...?", le jeu de 7 familles qui bouscule les stéréotypes femme / homme.

Ré-écoutez l'intégralité de cette rencontre autour de l'égalité femmes - hommes

Intervenants :

Mme Jocelyne Bougeard : adjointe à la Maire de Rennes et membre du Haut Comité à l’Égalité entre les femmes et les hommes

Mme Marie-Noëlle Bas : présidente de l'association "Chiennes de garde"

Nicolas Divert : sociologue et maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris Est Créteil (UPEC).

Egalité femme / homme : une longue histoire à construire ensemble

Ça bouge en Mayenne contre les stéréotypes !