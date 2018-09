Trois mois après les inondations au Genest-Saint-Isle, France Bleu Mayenne vous propose jusqu'en juin 2019 une série de reportages quotidiens au cœur d'une classe de CM2. Les élèves raconteront leur expérience et livreront aussi leur vision du monde et de l'actualité.

Le Genest-Saint-Isle, France

C'est un dispositif exceptionnel que France Bleu Mayenne et le rectorat de l'Académie de Nantes mettent en place jusqu'en juin 2019. Depuis le lundi 27 août, des enfants de la commune du Genest-Saint-Isle ont la parole au micro de Jacques Morin pour nous parler du monde qui les entoure et des sujets d'actualité qui les préoccupent. "Le Monde des 9/10 ans" c’est du lundi au vendredi à 6h20 et 18h45 et le dimanche entre 11h00 et midi sur France Bleu Mayenne

Immersion dans une classe de CM2

Le lundi 3 septembre, France Bleu Mayenne investit l'école du village, largement touchée par les inondations du 9 juin dernier. La crue d'un ruisseau et les orages ont provoqué de nombreux dégâts dans l'école, sans faire de blessés. Un épisode qui a marqué les jeunes écoliers qui apprendront cette année dans des modulaires temporaires. France Bleu Mayenne suivra leur année scolaire forcément particulière, en immersion dans une classe de CM2 et sera en direct le 3 septembre à partir de 7h45 dans l'école. Tout au long de cette saison, France Bleu Mayenne donne la parole aux enfants dans "Le Monde des 9-10 ans" en partenariat avec l’éducation nationale, l'inspection d’académie et le rectorat.

L'école du Genest-Saint-Isle sinistrée le 9 juin dernier © Radio France - Germain Treille

Les étudiants ont aussi la parole

En parallèle, chaque mercredi, un groupe d’étudiants engagé sur la saison viendra animer la tranche 18h30-19h. Il s’agit d’un véritable partage de compétences et de formation afin de leur permettre de lancer en janvier une web radio. À travers « Planète Etudiant » nous serons dans la tête de ces étudiants en Mayenne : découverte des projets étudiants mayennais, leur regard citoyen sur le monde, leurs actualité.

