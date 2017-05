France Bleu à Nemours un an après les inondations : impossible d'anticiper une crue d'une telle importance

En juin 2016, Nemours (Seine-et-Marne) subissait une crue sans précédent. Aujourd'hui, un an après, France Bleu est de retour sur les lieux pour voir ce qui a changé et donner la parole aux habitants et aux élus.

Il y a un an , le 1er juin 2016, Nemours était envahie par les eaux du Loing. Pierre Babut, maire de Souppes-sur-Loing et président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Loing se souvient de cette journée. Il raconte que la veille, le 31 mai 2016, il y avait déjà une alerte orange. Il pleuvait beaucoup et surtout il avait beaucoup plu donc on s'attendait à une crue importante "de là à anticiper une crue d'une telle importance, non, c'était pratiquement impossible".

Le Loing © Radio France - Faustine Calmel

Il y a eu défaillance dans le système Vigicrues

Pierre Bahut estime aujourd'hui qu'il y a eu des défaillances d'abord dans le système Vigicrues de Montargis dont on perd les données mardi matin. Mais "on avait anticipé une crue très forte, dit-il, donc on a pris toutes les dispositions pour prévenir la population avec les moyens qu'on avait à ce moment-là".

Un an après, ce qui a changé

A Souppes-sur-Loing, nous sommes en train de mettre en place un système d'alerte plus performant puisqu'on s'est aperçu que la voiture sono et le porte à porte avec la police ne pouvaient pas suffire, explique le maire de la commune. "Il y a un an les gens n'ont pas cru les informations qui ont été données, précise le maire, et d'autres n'ont pas entendu.

Le maire rappelle que les bords de la rivière étaient parfaitement entretenus. "En réalité ce qu'il faut, dit-il, c'est retenir les eaux en amont de façon à les diffuser après d'une façon lente et non pas d'avoir cette espèce de vague qu'on a eu".