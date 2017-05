France Bleu à Nemours un an après les inondations : découvrez la belle histoire d'amour de Véronique et d'Eric

A Nemours, les inondations de juin 2016 n'ont pas laissé que de mauvais souvenirs. Il y a un an, la solidarité a joué. Des liens se sont tissés. Des histoires d'amour sont nées et certaines, comme celle de Véronique et d'Eric, durent toujours.

C'était il y a un an. La ville de Nemours (Seine-et-Marne) a été confrontée à une inondation sans précédent. Pour faire face, l'entraide s'est organisée. Les habitants ont fait preuve d'une grande solidarité.

Une histoire d'amitié

La famille Grubert, parents, enfants, petits-enfants, en tout sept personnes, a été évacuée le 1er juin 2016. Elle a trouvé refuge dans le gymnase de la ville de Fay mis à disposition par le maire Christian Peutot. La famille est restée là durant cinq jours et cinq nuits. Des liens se sont tissés. Il y a eu une petite fête pour se dire au revoir et aujourd'hui encore le maire et la famille sont restés proches.

Un coup de foudre

Véronique et Eric se sont rencontrés les pieds dans la boue. Eric habite à Saint-Pierre-les-Nemours depuis quinze ans. Il a été inondé. Sa voisine aussi. C'est devant chez elle qu'il croise pour la première fois Véronique qui est venue donner un coup de main. Eric se souvient :"J'ai vu Véronique la première fois le 14 juin... instantanément, le coup de foudre. Un échange de regard et voilà." Eric se rend alors tous les jours chez sa voisine pour l'aider et cela lui permet de voir Véronique. "C'est vite passé de la rigolade à quelque chose de plus sérieux", raconte Véronique. En revenant de vacances, ils se revoient et ils ne se quittent plus. Aujourd'hui ils envisagent de se marier.

Matinée spéciale France Bleu à Nemours un an après les inondations

