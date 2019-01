France Bleu Nord lance "La grande consultation" et invite les auditeurs à prendre la parole

A la suite de la crise des gilets jaunes, le gouvernement a décidé de lancer un grand débat national. Il doit se tenir à partir du 15 janvier et durer trois mois, jusqu'à mi-mars.

Ce grand débat national a pour but de permettre aux Français d'exprimer leurs attentes et de proposer des solutions. Quelles réformes, quels changements pour l'avenir du pays, pour votre avenir ?

Quatre thèmes principaux ont été retenus : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, et l'organisation de l'Etat et des services publics.

Prenez la parole

France Bleu Nord a choisi de donner la parole à ses auditeurs et d'ouvrir son antenne chaque jour du lundi au vendredi à 8h20. Votre radio lance "La grande consultation" du lundi 14 janvier au vendredi 1er mars 2019.

Pendant une dizaine de minutes, ils seront invités à faire des propositions concrètes pour changer le quotidien. Un maire du Nord ou du Pas-de-Calais sera aussi invité à s'exprimer chaque jour.

France Bleu Nord rassemblera toutes les propositions des auditeurs dans un cahier de doléances qui sera ensuite remis aux autorités de l'Etat.