France Bleu Normandie radio partenaire de l'Armada de Rouen

Rouen, France

C'est désormais acté ! Radio France est partenaire de l'Armada 2019. Le partenariat a été officiellement signé ce mardi 9 avril dans les locaux de France Bleu Normandie à Rouen. France Bleu Normandie offrira une antenne spéciale pendant toute la durée de l'Armada du 6 au 16 juin prochain. Le lundi 10 juin , France Bleu vous offrira aussi une soirée avec des concerts : on connaîtra très prochainement le nom des artistes qui se produiront sur scène. Monique Denoix directrice de la communication de Radio France explique "C'est une évidence pour France Bleu en Normandie d'être partenaire de cet évènement"

Du côté de l'Armada, le président de l'association Patrick Herr sait que "c'est une année particulière en matière de sécurité c'est différent de 2013 et on sait que France Bleu Normandie va nous guider pour la circulation ou encore l'aménagement du site"

France Info partenaire de l'évènement

"On a besoin d'une nationale aussi" d'où la présence de France Info "car on a des publics qui viennent de partout, de toute la France et notamment de l'Ile de France" se réjouit Patrick Herr. Monique Denoix renchérit "On va donner à connaître à toute la France ce qui se passe à Rouen".

Et bien entendu nous serons présents sur les réseaux sociaux pour vous faire vivre aussi en images cette nouvelle édition de l'Armada :)