Opération "Mon AZF" : France Bleu Occitanie à la rencontre des Toulousains pendant deux mois

21 septembre 2001, l’explosion de l’usine AZF, qualifiée de “plus grosse catastrophe industrielle de l’après-guerre en France”, meurtrit Toulouse et bouleverse la vie de dizaine de milliers de Toulousains. Trente-et-une personnes ont perdu la vie, deux-mille-cinq-cents ont été blessées sans compter les lourds dégâts matériels évalués à plusieurs milliards d'euros.

Tous les Toulousaines et les Toulousains se souviennent tous de leur 21 septembre 2001. Qu’ils aient été victimes, qu’ils aient vécu la scène, eu peur pour leurs proches ou entendu l’explosion, AZF reste un souvenir marquant dans l’histoire de la ville, un moment fort de son histoire collective. Vingt ans après, France Bleu Occitanie a donc décidé de lancer son dispositif “Mon AZF : histoires de Toulousains”

Nous donnons la parole aux Toulousaines et Toulousains anonymes, sur cet évènement qui les a tant touchés. La radio y consacrera aussi dès la rentrée de septembre une série de podcasts exceptionnelle.

Pendant les mois de mai et de juin, avec notre studio mobile tous les mardis, nous viendrons à votre rencontre pour recueillir vos témoignages. France Bleu Occitanie donne pour la première fois la parole au grand public. Le sujet n'a jamais encore fait l'objet d'études sociologiques poussées sur les conséquences pour la population.

Pour Pierre Galibert, Directeur de France Bleu Occitanie, il était impératif de rendre les Toulousains acteurs de cette commémoration :

L’histoire récente de Toulouse passe par AZF et les toulousains vont raconter « leur AZF ». Tous les Toulousains auront la parole sur nos ondes. Il est important de tendre notre micro et écouter comment les Toulousains ont vécu les heures et les jours qui ont suivi avec les riverains de la rue Bernadette, les habitants qui ont vu leurs fenêtres voler en éclats partout dans Toulouse, ceux qui souffrent encore aujourd'hui de traumatismes physiques ou psychologiques, ou ceux qui ont simplement entendu et senti le souffle de l'explosion place du Capitole.