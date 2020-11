France Bleu Occitanie, votre radio régionale arrive dans l’Aude

Dans quelques jours, les habitants de Carcassonne, Castelnaudary et Limoux pourront écouter France Bleu Occitanie. Votre radio régionale élargit son offre avec l'Aude, un huitième département.

France Bleu Occitanie émet dans quasiment toute la zone Midi-Pyrénées depuis quelques années. Votre radio couvre l’actualité de Toulouse et de la Haute-Garonne mais aussi des départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l’Ariège, du Gers, de l’Aveyron et du Lot. Pour compléter son offre, France Bleu Occitanie va en plus émettre dans un huitième département.

Trois fréquences

Elle vient d'obtenir , pour la première fois, trois nouvelles fréquences dans l'Aude. France Bleu Occitane commencera à émettre :

Le 2 décembre à Carcassonne sur le 103.8 Mhz

Le 3 décembre à Castelnaudary sur le 106.1 Mhz

Le 11 décembre à Limoux sur le 90.4 Mhz

France Bleu Occitanie traitera de l’actualité de l’Aude dans ces journaux notamment de sa matinale de 6h à 9h. Une matinale qui est aussi télévisée et diffusée en direct sur France 3 de 7h à 8h40. La radio mettra également en valeur les acteurs culturels associatifs du territoire particulièrement des villes de Carcassonne, Castelnaudary et Limoux.

44 France Bleu partout en France

France Bleu est un réseau unique du service public. Ses 44 stations maillent le territoire français.​ C’est une chaîne du groupe Radio France comme ses consœurs, France Inter, France Info, France Culture, ​France Musique, Mouv’ et FIP.​ France Bleu, c’est la radio de proximité par excellence. Elle est le miroir de la vie locale et se fait l’écho de son actualité. Mais elle est aussi un acteur de sa région en créant régulièrement l'événement.​