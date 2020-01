Emission spéciale : France Bleu Orléans sera en direct du tramway d'Orléans ce jeudi

Jeudi 30 janvier, entre 6h et 9h, France Bleu Orléans propose une émission exceptionnelle en direct du tramway orléanais (ligne B). L'occasion de découvrir les coulisses du tram et d'interroger les candidats aux municipales à Orléans quant à leurs propositions en matière de transports en commun.

Orléans, France

France Bleu Orléans propose ce jeudi 30 janvier une matinale spéciale depuis le tramway orléanais. Nous serons en direct du tramway entre 6h à 9h, sur la ligne B, entre La Chapelle St-Mesmin et Saint-Jean-de-Braye. Une émission animée par Pascal Hernandez.

C’est une "prouesse" technique, réalisée grâce aux équipes de France Bleu Orléans et de TAO (Transports de l'Agglo Orléanaise), puisque il faut installer un studio provisoire, dans un espace réduit comme une rame de tramway, puis y faire de la radio en direct alors que le tram sera en mouvement.

Annonce de la matinale spéciale du 30 janvier © Radio France - Isabelle Gaudin

France Bleu Orléans, à cette occasion, fera découvrir à ses auditeurs et auditrices les métiers du tramway et ses coulisses. Nous serons aussi en direct avec Mohamed Bouqriti, dès 6 heures, au PCC de TAO, le poste de commandement centralisé. Plusieurs invités interviendront en direct, et les usagers du tramway pourront voir et entendre une émission de radio se réaliser en direct, avec l'équipe de France Bleu Orléans (devant et derrière le micro).

Les candidats aux municipales à Orléans seront en direct du tram

Et à un mois et demi des élections municipales, tous les candidats déclarés à Orléans monteront à bord du "tramway France Bleu Orléans" et seront interrogés, tour à tour, sur leurs propositions en matière de transports en commun, par Anne Oger, journaliste à France Bleu Orléans.

Quelles propositions en matière de transports en commun ?

Seront présents en direct : Tahar Ben Chaabane (liste sans étiquettes "Réveiller Orléans"), Olivier Carré (liste "Orléans Naturellement" soutenue par LREM et le Modem), Dominique Tripet (chef de file communiste sur la liste "Faire respirer Orléans" soutenue par le PS et le PCF), Serge Grouard (liste "Les orléanais au cœur" soutenue par LR et l'UDI), Jean-Philippe Grand (liste "Orléans solidaire écologique" soutenur par EELV et Générations, Nathalie Kerrien (liste sans étiquettes "Nous, elle, Orléans", Valentin Pelé (liste "Décidons en commun" soutenue par la France Insoumise).