France Bleu Périgord : fête ses 35 ans de radio en Dordogne

La radio numéro 1 en Dordogne, France Bleu Périgord va fêter ses 35 ans. Pour l'occasion une journée portes ouvertes est organisée ce vendredi 20 octobre. Retour sur l'histoire et la vie d'aujourd'hui de votre radio

France Bleu Périgord fête ce vendredi ses 35 ans ! Pour l'occasion, la radio vous ouvre ses portes. Vous pouvez venir visiter gratuitement nos locaux et rencontrer l'équipe de 8h à 12h et de 14h à 18h ce vendredi 20 octobre. Il y aura du café et des goodies. Ce vendredi soir, les auditeurs gagnant de notre jeu sont par ailleurs invités à la projection du film Stars 80 au Cap Ciné de Périgueux.

Mais en fait, connaissez vous vraiment l'histoire de votre radio du Périgord ?!

Tout commence le 26 octobre 1982. Alain Pagès, alors animateur, lance Radio Périgord. Premier cri, premières voix, premiers rires, premières émotions.

Dans les couloirs de France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

A l'époque, le rédacteur en chef est Thierry Bourgeon (jusqu'en 1985), qui deviendra ensuite responsable du réseau France Bleu dans sa globalité. Il se souvient :

"Je me souviens d'un des premiers reportages chez des chasseurs, dans le Périgord gourmand, ils avaient invité le journaliste au repas de chasse, il a fallu aller le chercher ldans un... bel état" raconte le premier rédacteur en chef de la radio

"Je me rappelle aussi des gens qui nous saluaient en voyant la voiture siglée France Bleu Périgord, ils s'étaient appropriés cette radio, et cela n'a pas changé" dit-il.

La station fait en tout cas à l'époque partie des premières radios locales mises en place après les expériences de Lille, Melun et Laval. La radio était situé rue Ernest Guillier près du théâtre de Périgueux.

Déménagement et numérique

Autre étape très importante, 21 ans plus tard, en 2003, le passage au numérique : c’est l’époque où disparaissent les disques et bandes magnétiques au profit de sons stockés directement sur ordinateur. Une révolution pour les journalistes, animateurs, et techniciens et un gain de temps considérable !

Trois ans plus tard encore, en 2006, France Bleu Périgord déménage et quitte ses locaux historiques du centre de Périgueux pour s'établir au bord de l'Isle au 1 cours Saint Georges. L’immeuble a été construit spécifiquement pour faire de la radio. Il est la propriété du conseil général (départemental) de la Dordogne. Et c'est le premier bâtiment spécifiquement construit pour faire de la radio... depuis la maison ronde, la maison de la radio à Paris !

Dans le studio de France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

La première pierre a été posée à la fin de l’été 2004. C’est l’architecte Pablo Katz qui l’a conçu, tout comme le centre des congrès voisin. Le bâtiment est sur pilotis, parce que construit en zone inondable. Il est donc perché au-dessus du parking qui sert à garer les véhicules de la radio et du personnel.

Pour y accéder, deux moyens. L’entrée technique pour le personnel, qui permet de sauter dans une voiture pour partir en reportage ou de charger un fourgon avec le matériel qui nous permet de faire des émissions hors de la radio. L’autre entrée est au premier niveau, on y accède depuis le Cours Saint Georges grâce à une passerelle, un type d’accès original et voulu par l’architecte pour permettre d’entrer à France Bleu Périgord, de la terre ferme jusque dans l’univers de notre radio.

Secteur sauvegardé

France Bleu Périgord se trouve dans le périmètre de la cathédrale Saint Front, le cabinet de Pablo Katz a donc dû se soumettre au cahier des charges très tatillon et complexe des bâtiments de France pour concevoir la radio. Si le bâtiment se veut moderne, il s’inspire tout de même du patrimoine de la région. Les façades sud et ouest peuvent rappeler les séchoirs à tabacs périgourdins.

A noter, sur les coursives tout autour de la radio, une série de néons bleus qui s’allume à la nuit tombée et qui rappellent la couleur qui donne son nom à la radio, et qui dessinent la silhouette de la radio qui émet de jour comme de nuit.

Enfin dernière étape importante, plus récemment : en 2012, la radio a fêté ses 30 ans, avec à l'époque la présence de Patrick Hernandez.

Des animateurs, des journalistes, des techniciens et des chargées d'accueil à votre service

Aujourd'hui, France Bleu Périgord, ce sont 7 animateurs : Isabelle Karl, Hugo Laroche, Bernard Guyot, Philippe Guin, Christophe Tastet, Sophie Vasseur notamment. Sept journalistes aussi : Harry Sagot, Corinne Duval, Valérie Déjean, Emmanuel Claverie, Benjamin Fontaine, Xavier Dalmont et Antoine Balandra. Avec une rédactrice en chef, Marie-Sylvie Prudhomme, et un responsable des programmes, Thomas Demol.

Dans la rédaction de France Bleu Périgord © Radio France - Antoine Balandra

Il y aussi bien sûr six techniciens : Marianne Brouillard, Eric Jénot, Sylvain Pennec, Franck Lutton, Alexandre Bucquoy notamment sous la direction de Lionel Bechadergue chargés de la "mise en onde", les doigts de fées de la radio qui permettent de créer le son et de le diffuser.

Mais rien ne fonctionnerait sans notre directeur Jean-Dominique Warlop, un régisseur, deux agents de gestion, et trois chargées d'accueil qui sont directement en contact avec vous au téléphone : Evelyne Gaillard, Patricia Nadeau, et Audrey Pieters, tous et toutes indispensables à la vie et au bon fonctionnement de France Bleu Périgord.

Sans oublier 8 collaborateurs spécialisés (Occitan, cuisine, cinéma, sport, jardinage...), les pigistes et les apprentis, eux aussi absolument incontournables pour que la radio fonctionne bien.

France Bleu Périgord, plus que jamais première radio de la Dordogne, avec 24% d'audience cumulée, soit près de 86 200 auditeurs.