France Bleu Picardie, radio la plus écoutée dans la Somme !

Amiens, France

Médiamétrie a rendu public ce jeudi son enquête "Médialocales" sur les résultats des audiences radio sur la saison septembre 2018 à juin 2019. Les auditeurs confirment leur attachement à France Bleu Picardie. Sur un an ils sont 7800 de plus à nous écouter portant à 80 300 le nombre d'auditeurs quotidiens (Médiamétrie, Médialocales, sept. 2018-juin 2019, ensemble des 13 ans et +, lundi-vendredi, 5 h-24 h, Somme ), attachés à la diversité et la richesse des programmes de proximité de France Bleu Picardie.