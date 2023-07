France Bleu Picardie reste la première radio de la Somme et gagne des auditeurs à Amiens

L'institut Médiamétrie publie ce lundi les audiences annuelles des radios locales.

France Bleu Picardie reste la première radio de la Somme, c'est à dire la plus écoutée du département, avec 11,8% d'audience cumulée. Notre station reste également numéro un à Amiens et gagne même un millier d'auditeurs supplémentaires cette année. Bienvenue à vous et merci à toutes et tous pour votre fidélité !