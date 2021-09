France Bleu Poitou célèbre les 40 ans du TGV en direct de la gare de Poitiers

Le 22 septembre 1981, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon était officiellement inaugurée, en présence du président de la République, François Mitterrand. La fameuse rame orange qui s'élançait cinq jours plus tard ouvrait la première « génération TGV ». Neuf années plus tard, en 1990, le TGV entre en gare de Poitiers, bâtiment qui sera entièrement rénové pour accueillir mille passagers supplémentaires chaque jours. La ligne Sud Europe Atlantique place la capitale du Poitou à moins d'une heure trente de Paris, et Niort à une heure 47, mais a nécessité un chantier titanesque pour construire ensuite la LGV, la Ligne à Grande Vitesse qui relie Tours à Bordeaux

Un chantier de Titans mais dans les temps

A l'époque c'est le plus grand chantier d'Europe. Jusqu'à 8 mille 500 personnes au pic de l'activité en 2015. Il faut dire que le défi était fou : créer en seulement cinq ans, 340 kilomètres de ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux. Pari tenu !!! Sur le terrain, près de 700 bulldozers, scrapers, et autres engins lourds de chantiers s'activent le long de la trace. Bougeant jusqu'à 38 millions de mètres-cube de remblais, c'est 11 fois la pyramide de Kheops. Non seulement, la trace est longue, mais ce chantier hors normes nécessite aussi certaines prouesses techniques. Sur les 400 ouvrages d'art, 19 sont des viaducs. comme par exemple l'estacade de la Folie permettant de raccorder la LGV à la gare en centre-ville de Poitiers. 2 ponts côte à côte de 930 mètres de long perchés à 20 mètres au dessus de la rocade Nord et qui ont demandé aux ingénieurs de faire du travail millimétré pour un puzzle gigantesque de béton!

Trois heures de direct depuis la gare de Poitiers

Pour célébrer ces quarante années de TGV, France Bleu Poitou pose ses micro dans le hall de la gare de Poitiers ce vendredi de 6 heures à 9 heures.

De nombreux invités pour parler du TGV Sud Europe Atlantique qui relie Paris et Bordeaux au Poitou mais aussi des témoignages des usagers du train à grande vitesse pour qu'ils nous racontent leur TGV, la première fois, les rencontres qui y ont marqué leur vie.