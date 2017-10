France Bleu Poitou mobilisé pour l'opération Bien Vu Ensemble

Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera le passage à l'heure d'hiver. Cela veut dire moins de lumière en journée et des risques accrus d'accident de la route. Piétons et cyclistes sont en première ligne. Toute la matinée, on vous donne des conseils pour redoubler de vigilance.

Dispositif spécial sur France Bleu Poitou. Charlotte Bravard, championne de France de cyclisme sur route, est notre invitée en direct et en studio à 8h12. Membre de l'équipe professionnelle FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, elle est la marraine de l'opération "Bien Vu Ensemble" dans le Poitou.

A vous de témoigner à partir de 9h

Chaque année, France Bleu, les Agents Généraux d'Assurance et la Sécurité Routière s'associent pour cette opération. 24h pour vous aider à vous déplacer. Charlotte Bravard nous donnera ses trucs et astuces pour faire du vélo et circuler en toute sécurité. De 9h à 10h dans "La vie en bleu", nous serons avec un agent général d'assurance, vous pourrez également témoigner en direct en nous appelant au 05.49.60.20.20.

Des kits de visibilité vous sont offerts toute la journée

Et puis toute la journée, tout ceux qui passeront à la radio repartirons avec un kit de visibilité (un gilet jaune à bandes réfléchissantes, un bracelet fluorescent et un sac aux couleurs de l'opération). Une centaine de kits au total sont à votre disposition. On rappelle que chaque année en France, 500 piétons et 150 cyclistes sont tués sur la route. Des accidents qui se produisent plus souvent en hiver. La prudence est donc de mise.