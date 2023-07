France Bleu Roussillon reste la radio numéro 1 dans les Pyrénées-Orientales

France Bleu Roussillon reste la radio la plus écoutée dans les Pyrénées-Orientales selon la dernière vague d'enquête Médiamétrie. Avec 59 500 auditeurs tous les jours, la station confirme sa première place dans le département en audience cumulée (14,1%). En un an, la radio a attiré plus de 6000 auditeurs supplémentaires.

France Bleu Roussillon reste également sur la plus haute marche du podium à Perpignan à la fois en audience cumulée (13,2%, 48 400 auditeurs quotidiens) et en part d'audience (12%).