Les supporters limousins sont en effervescence pour vivre cette finale de la coupe du monde, entre la France et la Croatie, ce dimanche. A Limoges, à Brive, à Tulle, des "fan zones" sont mises en place. Les supporters donnent de la voix.

Il y a du monde partout ce dimanche en Limousin ! Les "fan zones", les bars et terrasses de Limoges, de Brive et d'ailleurs ont été prises d'assaut par les amateurs de foot, réunis pour vivre la finale de cette Coupe du monde 2018, entre la France et la Croatie.

La fan zone de Brive est aussi bien garnie © Radio France - Nicolas Blanzat

La fan zone de Limoges fait peu à peu le plein. A un quart d'heure du coup d'envoi, il y a environ 7000 personnes au stade d'honneur de Beaublanc. Beaucoup de monde aussi à Tulle, ainsi qu'à Brive (photo) où la mairie, qui n'avait pas envisagé de fan zone dans un premier temps, s'est résolue à en créer une.

A Limoges et dans de nombreuses communes du Limousin, les terrasses de bars commencent à se remplir, certains automobilistes klaxonnent déjà, et l'on entend des "allez les bleus" sur de nombreux boulevards.

Les pompiers de Limoges soutiennent les Bleus © Radio France - Alain Ginestet

A Limoges, même les pompiers, toujours en veille pour la sécurité de tous, ont apposé des drapeaux tricolores sur certains de leurs véhicules. On ne compte plus, enfin, les terrasses ou les voitures décorées aux couleurs des Bleus.

