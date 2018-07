France Culture et "Chrétiens en Vaucluse" réclament un rendez vous auprès du président de la Conférence des Evêques de France. La chaîne de service publique et l'association de catholiques dénoncent des " propos scandaleux et haineux" proférés par l'Archevêque d'Avignon lors de la traditionnelle messe du Festival. Le 15 juillet dernier en fin de matinée Jean-Pierre Cattenoz a attaqué dans son homélie la communauté homosexuelle, le mariage pour tous , la GPA , le suicide assisté et l'avortement qu'il qualifie de crime abominable se référant au pape Jean-Paul II. L'Archevêque va jusqu'à dénigrer l'entrée de Simone Veil au Panthéon.

Dans les heures qui ont suivi ,des dizaines d'auditeurs ont manifesté leur incompréhension et colère auprès de France Culture. La chaîne de Radio France a retransmis en direct l’office qui a duré une heure comme elle le fait chaque dimanche matin. Vincent Lemerre délégué aux programmes de la chaîne se défend de n'avoir pas pu intervenir comme il l'aurait fait dans une émission de radio traditionnelle pour réguler les propos. L'office étant en direct, l'Archevêque d'Avignon avait devant lui une tribune libre. France Culture a saisi la Conférence des Evêques de France pour que cette situation ne puisse pas se reproduire d'autant que la chaîne est responsable de ce qui est dit sur son antenne.

Le CSA a par ailleurs recueilli plus d'une centaine de signalements.

Contacté par France Bleu Vaucluse, Jean-Pierre Cattenoz n'a pu répondre à nos questions car il est actuellement en congés à l'étranger.

Extrait de l'homélie de l'Archevêque d'Avignon sur le mariage pour tous

Extrait de l'homélie du 15 juillet 2018 / Métropole Notre Dame des Doms Copier

Extrait de l'homélie de l'Archevêque d'Avignon sur Simone Veil