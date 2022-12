France-Maroc : à Toulouse le quartier Bellefontaine se prépare à un match historique

Si la France se qualifie pour la finale du Mondial de foot 2022 ce sera la fête, et si c'est le Maroc qui l'emporte ce sera aussi la fête, les scènes de liesse lors des matches remportés face à l'Espagne et le Portugal en témoignent.

Le Maghreb tout entier derrière le Maroc

A Toulouse dans le quartier Bellefontaine, le patron du bar situé à la sortie du métro prévoit ce mercredi 14 décembre de mettre son écran géant sur la terrasse pour qu'un maximum de clients profitent de la demi-finale France-Maroc.

Ici, plus que le Maroc, c'est le Maghreb tout entier qui est derrière les Lions de l'Atlas. A commencer par Azzedine qui sert thés et café derrière son comptoir, il est d'origine Algérienne et se plaît à imaginer une victoire du Maroc en demi puis en finale : "la France a déjà deux étoiles, pour une fois qu'un pays maghrébin à l'occasion de prendre la coupe, ce serait bien ! "

Parmi les clients, Youssef, lui est d'origine Tunisienne : "on est pour l'Afrique parce que le Marocains qui jouent avec l'équipe ne sont pas que des Marocains du Maroc, ce sont des Marocains du monde."

Il y a aussi quelques indécis comme Mustapha : "nous on aimerait bien que les deux équipes gagnent, après on reste supporter de la France on n'oublie pas 98".

Impossible de ne pas tendre le micro à Karim, du rouge et vert dépassent de son pull, c'est le maillot du Maroc : "ça fait quinze jours que je l'ai sur moi, je ne vais pas l'enlever de si tôt."

Les plus ambitieux pronostiquent 2 à 1 pour le Maroc et prévoient de prendre la direction de l'aéroport juste après le coup de sifflet final : " je passe la nuit à Blagnac, je prends l'avion direct pour célébrer la victoire à Marrakech."