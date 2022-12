France-Maroc : "C'est magnifique", les supporters bordelais euphoriques place de la Victoire

Une victoire de plus. L'équipe de France s'est imposé en demi-finale de coupe du monde face au Maroc (2-0) ce mercredi 14 décembre 2022. Au coup de sifflet final, environ 2.500 supporters des deux camps se sont rassemblés sur la place de la Victoire donnant lieu à quelques débordements. Les autorités ont procédé à 7 interpellations au cours de la soirée.

"Allez les gars"

Des fumigènes et des feux d'artifice place de la Victoire après le succès des Bleus face au Maroc. © Radio France - Tristan Barraux

"Vive le Maroc", crie Adam sur la place de la Victoire dès la fin du match. "Je supporte le Maroc parce que j'ai grandi là-bas c'est mon pays. Mais bravo la France, je supporterais la France pour la finale. C'est une victoire pour tout le monde, on est la troisième meilleure équipe du monde", lâche-t-il euphorique. Même réaction pour Tisley, autre supporter marocain : "c'est pas nous mais il faut faire la fête quand même, moi je suis content pour eux."

Les supporters français ont donné de la voix toute la soirée, à l'image de Lucas : "ils ont bien joué, on a eu chaud à certains moments mais on a été les meilleurs. On est en finale ! La France est en finale, allez les gars !", s'égosille le Bordelais. "Pour le rêve de tous les Français c'est magnifique, rajoute un autre supporter, on mérite et tout le peuple est derrière !"

Les Bleus affronteront donc l'Argentine en finale de la coupe du monde au Qatar, dimanche à 16h. "On espère gagner encore cette coupe du monde, ça va être compliqué les argentins ils sont chauds mais on y croit", analyse Arthur supporter français.

