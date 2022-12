France-Maroc : circulation interdite mercredi soir sur le tour des remparts sud d'Avignon

La circulation sera coupée sur le tour sud des remparts d'Avignon entre 19h00 et 04h00 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. La mairie veut éviter les débordements des supporters de la demie finale de la coupe du monde de football entre la France et le Maroc.

Circulation interdite au sud des remparts de 19h à 4h

La circulation sera interdite intra-muros, sauf pour les riverains entre 19h et 4h du matin. Circulation interdite également dés 19h autour des remparts de l'avenue Einsehower à la place Saint Lazare. L'Avenue du Blanchissage sera aussi interdite dans sa portion en tunnel sous les voies ferrées.

Bus et tramways rentrent plus tôt

Orizo annnonce que les tramways et les bus rentreront plus tôt au dépôt. Le dernier départ du tramway est prévu à 21h30 de St Roch et 21h09 de St Chamand.

Les derniers départs des lignes C2, C3, 4 et 30 sont prévus entre 20h et 21h.

9 personnes avaient été interpellés samedi dernier lors des quarts de finale. La police prépare un dispositif pour contenir les supporters qui pourraient provoquer des dégâts. Un camion avait été attaqué en marge des célébrations du match Maroc-Portugal. Des équipements d'abri bus avaient également été vandalisés. prés de 150 policiers seront mobilisés à Avignon mercredi soir.

