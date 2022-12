France-Maroc : En Mayenne, les binationaux tiraillés par cette demi-finale de Coupe du Monde de football

C'est historique pour le Maroc et plus largement pour les pays Africains, Magrébins et Arabes, le Maroc s'est qualifié en demi-finale de Coupe du Monde samedi 10 décembre en gagnant face au Portugal. Suite à cette victoire, des scènes de liesses, des feux d'artifices et des klaxons ont animés le centre-ville lavallois. Pour cette demi-finale, les quelques 1.200 familles binationales vont donc voir leurs deux pays s'affronter pour la première fois en Coupe du Monde, mais qui supporter ? C'est le dilemme des supporters franco-marocains.

"Nous serons heureux, qu'importe le résultat"

Youssef Aklibous est président et fondateur de l'Association Franco-Marocaine de la Mayenne et il habite Laval depuis 9 ans maintenant. Selon lui, ce match c'est l'illustration d'un brassage culturel et sportif franco-marocain, allant des supporters jusqu'aux joueurs de l'équipe marocaine :"La plupart des joueurs marocains sont issus de l'école française, le coach par exemple a joué a Corbeil-Essonnes, les joueurs, eux, sont nombreux à jouer en Ligue 1 française", explique-t-il.

Youssef Aklibous soutient l'équipe de France, c'est "son pays adoptif" comme il dit, peu importe l'issue du match, il sera heureux dans tous les cas :"On est très fier de cette équipe marocaine, on souhaite bien sûr arriver en finale et pourquoi pas gagner cette coupe ! Mais on est aussi très fière de la France et de cette jeune équipe à succès. Quand je discute avec des familles franco-marocaines à Laval, on est tous d'accord pour dire que nous serons heureux, qu'importe le résultat."

"Ça sera un match inoubliable"

Parmi les 1200 familles marocaines basées à Laval, il y a celle d'Houmad Draoui, un père de famille qui travaille dans le transport routier. Cela va bientôt faire 30 ans qu'il vit à Laval. Ce natif marocain a passé moins de temps au Maroc qu'en France pourtant il avoue soutenir davantage son pays de naissance :" Je suis tiraillé entre les deux... Mais je ne vous cache pas que j'aimerais bien que ce soit le Maroc qui gagne !", il nuance tout de même :"Même si le Maroc perd, j'ai déjà tout gagné, ma patrie, le Maroc, sera allé jusqu'en demi-finale, et mon pays d'adoption, la France, ira en finale ! Je suis gagnant dans tous les cas" se réjouit-t-il.

Dans sa famille, les Bleus comme les Lions de l'Atlas sont supportés : "Il y a un drapeau marocain que ma fille de 10 ans utilise elle est née en France pourtant elle supporte le Maroc. Ma femme, quant à elle, est Française donc elle supportera la France et moi je supporte les deux avec un préférence pour le Maroc (rires) ! Les deux équipes sont supportées c'est magnifique, ça sera un match inoubliable." conclue-t-il avec le sourire.