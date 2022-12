France-Maroc : la préfecture conseille d'éviter le centre-ville de Toulouse en voiture ce soir

Pour éviter les bouchons monstres de samedi dernier, la préfecture de Haute-Garonne appelle les Toulousains à ne pas circuler en voiture dans l'hyper-centre ce soir lors de la demi-finale entre la France et le Maroc.

Métro, tram et bus probablement perturbés

La rencontre débute à 20 heures et devrait prendre fin entre 21h45 et 22h30 selon les éventuelles prolongations et tirs aux buts. Il est conseillé de ne pas tenter d'emprunter les boulevards dès 19h.

Il est recommandé d'emprunter les transports communs, qui pourraient toutefois être perturbés.

La préfecture a aussi interdit l'utilisation de feux d'artifice, de fumigènes et autres pétards, à l'exception des spectacles pyrotechniques déclarés au préalable.