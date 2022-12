France-Maroc : la vente d'alcool interdite dans les supermarchés de Loire-Atlantique

C'est une mesure aussi soudaine que radicale que vient de prendre le préfet de Loire-Atlantique. Didier Martin a signé un arrêté pour interdire la vente à emporter d'alcool dans tout le département à compter de ce mercredi 14 heures et jusqu'à jeudi 2 heures du matin. La conséquence est immédiate : dans tous les supermarchés, hypermarchés, superettes et magasins d'alimentation, l'arrêté préfectoral doit être affiché dans les rayons alcool et les produits doivent être inaccessibles.

ⓘ Publicité

La crainte de débordements

Le préfet justifie sa décision par la crainte d'incidents à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde de football et du match France-Maroc. Il considère que la consommation d'alcool sur la voie publique peut provoquer des débordements et des troubles à l'ordre public.

D'après les informations recueillies par France Bleu Loire Océan, certaines grandes surfaces continuaient de vendre de l'alcool en milieu d'après-midi en prétextant ne pas avoir reçu l'arrêté préfectoral. D'autres disent avoir été informées à 13H30 seulement pour une entrée en vigueur à 14 heures !

Une telle mesure avait déjà été prise par la préfecture, c'était en décembre 2018 à la veille d'une manifestation des gilets jaunes. L'interdiction était restée en vigueur pendant 48 heures.