France - Maroc : pour ce couple franco-marocain, une demi-finale de rêve

Au départ, Maha pensait plutôt boycotter la Coupe du monde. Mais le très bon parcours du Maroc, tombeur de la Belgique en poule, puis de l'Espagne en huitième de finale et du Portugal en quart, a fini par éveiller l'intérêt de cette Marocaine, tout récemment naturalisée française. Alors, quand une possible confrontation avec la France dans le dernier carré est devenu possible, elle et son compagnon français, Benoît, se sont mis à y croire.

"Le match dont on rêvait"

"Avant les quarts de finale, je regardais le schéma des équipes avec un collègue, se souvient Maha. Et je disais que ce serait bien que la France et le Maroc se retrouvent en finale. Mais il m'a répondu que ce ne serait pas possible, que ce serait en demi-finale ou rien. Alors quand les deux équipes ont passé les quarts, on a eu le match dont on rêvait !" Benoît, de son côté, se dit impressionné par le parcours des Lions de l'Atlas. "Je suis content qu'ils fassent un bon mondial, parce qu'ils le méritent, ils jouent super bien. Et puis c'est rigolo qu'entre nous il y ait cette rivalité, donc on est content. Après, il ne va pas falloir qu'ils fassent un trop gros match non plus", plaisante-t-il.

Entre eux, mais aussi au sein de leur groupe d'amis, les chambrages vont bon train. "Ouais, ça chambre pas mal, sur qui fera à manger à l'autre équipe pendant la finale, qui va gagner", confirme Benoît. "Là, ils n'arrêtent pas de me chambrer parce que je suis quand même en minorité, on n'est que deux Marocains dans notre bande de potes", ajoute Maha. Comme pour le quart de finale de l'équipe de France, ils se rassembleront tous chez eux ce mercredi soir. "Ça fait vraiment une bonne occasion de réunir tout le monde, mais on va être un peu tendus quand même", prévient Benoît.

"Laissez la place aux autres !"

Et si le Maroc gagne ? "Je serais vraiment déçu, mais, au moins, j'aurais une équipe à supporter jusqu'au bout". Et si la France gagne ? "Tant mieux pour eux, on va dire que je suis maintenant aussi Française depuis un peu plus d'un mois, donc je serais quand même contente aussi parce que le Maroc a fait un très beau parcours. Mais bon... On aimerait bien quand même qu'ils l'aient cette coupe, et puis la France l'a déjà eue deux fois, alors... laissez la place aux autres", conclut Maha.