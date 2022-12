France-Maroc : scènes de liesse à Grenoble et Lyon... mais aussi des incidents, l'extrême-droite mise en cause

On savait qu'il y aurait des coups de klaxons, des cris de joie... restait à savoir de quelle couleur. C'est finalement le bleu qui l'emporte sur le rouge, la France a battu le Maroc ce mercredi en demi-finale de coupe du monde de football, grâce à des buts de Théo Hernandez et de Randal Kolo Muani. Plusieurs centaines de personnes sont venues célébrer la victoire sur le Cour Jean Jaurès à Grenoble.

Suite à cette victoire, les réactions ont été nombreuses en Isère. "Bravo les Bleus, rendez-vous dimanche" a twitté le GF38, qui félicite aussi les marocains et leur sélectionneur, l'ancien grenoblois Walid Regragui

Mais la fête gâchée par endroits à Grenoble, Lyon et Annecy

L'ambiance plutôt festive a dégénéré vers 23h avec des feux de poubelles à Grenoble, L'Isle d'Abeau, Villefontaine et Bourgoin-Jallieu, et des jets de projectiles sur les policiers cours Jean Jaurès. La fête s'est donc achevée dans l'odeur de la lacrymogène à Grenoble où 4 personnes ont été interpellées.

La ville de Lyon a été le théâtre de scènes de liesse et de concerts de klaxon. Mais, peu après la fin du match, "un groupe de jeunes d'extrême droite s'est rapproché des supporters rassemblés sur la place Bellecour. Il y a eu une rixe et la police est rapidement intervenue pour repousser le groupe et le suivre", selon une source préfectorale. La préfecture a fait état de sept interpellations au total dont deux parmi les militants d'ultradroite. Une présence dénoncée par la députée EELV de l'Isère Cyrielle Chatelain.

Et puis à Paris, 101 personnes ont été interpellées, indique la préfecture de police ce jeudi matin. Parmi elles, une quarantaine de membres présumés de l'ultra-droite, interpellés dans le 17e arrondissement de la capitale. Ils détenaient, pour certains des armes ou des armes par destination, comme des poings américains ou des clés à molette. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu en découdre sur les Champs-Élysées.

A Annecy, une interpellation a eu lieu après des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et un homme a été évacué à l'hôpital, blessé lors d'une rixe, selon la préfecture de Haute-Savoie.