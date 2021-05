France Parrainages Picardie recherche 20 parents bénévoles pour accompagner des enfants en difficulté

L'association lance un appel sur France Bleu Picardie ."On voit une augmentation des besoins" dans la Somme, l'Oise et l'Aisne selon la coordinatrice régionale de France Parrainages.

Et si vous profitiez du déconfinement pour faire un geste solidaire ? L'association France Parrainages recherche des familles bénévoles pour encadrer des enfants en difficulté en Picardie.

Le but : accompagner une journée ou le temps d'un week-end des enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance (l'ASE). Une réunion de l'association se tient en visio-conférence ce jeudi soir : inévitablement avec les périodes de confinement depuis un an, "on voit une augmentation des besoins" selon Bérangère Magret, la coordinatrice de France Parrainages Picardie.

Bérangère Magret, la coordinatrice de France Parrainages Picardie © Radio France - Alexandre Lepère

Objectif : 20 parents bénévoles en plus dans la Somme, l'Oise, et l'Aisne

Dans le détail, l'association recherche 20 parents bénévoles dans la Somme, l'Oise, et l'Aisne, pour encadrer des enfants de 6 à 11 ans. Des enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), plus fragilisés qu'avant avec la crise sanitaire. Des enfants toujours plus proches de leurs écrans. "Il faut donc les sortir et prendre l'air. Il y a des besoins pour les enfants de sortir et de nouer des liens, de trouver d'autres liens que leur environnement habituel. C'est une ouverture du champ des possibles."

Avec cette illustration : "on ne demande pas aller tous les week-ends chez Mickey. L'idée c'est de nouer des liens différents sur des enfants, pour s'appuyer sur des adultes pour l'avenir."

Concrètement, on peut parrainer un enfant pour le mettre au potager. "Beaucoup d'enfants découvrent qu'on peut planter des légumes" détaille Bérangère Magret. "On demande juste des choses simples de la vie."

Pour parrainer, il n'y a pas de profil type. Des couples avec ou sans enfants, mais aussi des célibataires sont recherchés. Ou même des étudiants de plus de 18 ans. "Il faut être majeur et ne pas avoir de casier judiciaire" précise Bérangère Magret.

"On reçoit les candidats sur trois rendez-vous. On voit avec eux leurs projets et dans quelles dispositions ils sont. Il ne faut pas que ce soit une contrainte"

Une réunion d'information de l'association ce jeudi soir

Vous pouvez ainsi prendre en charge un enfant tous les quinze jours ou une fois par mois sur la journée. Pour en savoir plus, une réunion d'information de l'association France Parrainages Picardie se tient ce jeudi à partir de 18h en visio conférence. Inscription et participation sur le site de l'association.