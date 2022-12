France-Pologne aura une résonance particulière à Potigny, la plus polonaise des communes normandes

France-Pologne, c'est demain ! Une autre compétition commence pour les Bleus de Didier Deschamps dans cette Coupe du Monde au Qatar. Le coup d'envoi est à 16 heures et il est bien évidemment à suivre en direct sur France Bleu.

Pour rallier les quarts de finale, l'équipe de France devra se défaire de la Pologne, deuxième de son groupe derrière l'Argentine.

Potigny, la plus polonaise des communes normandes

Dans le Calvados, à Potigny au Sud de Caen, la communauté polonaise se prépare, elle aussi, pour son 8e de finale. Pendant des décennies, cette commune du Calvados située sur un énorme gisement de minerai a attiré des travailleurs polonais. Potigny avait même gagné le surnom de Petite Varsovie.

Dans le bar-PMU du centre-ville, ils sont encore nombreux à avoir des origines polonaises dans ce petit village de 2 000 habitants. C'est le cas de Thierry Jurgas : "Mon coeur balance un peu, mes grands-parents sont polonais, c'est un attachement particulier, on a toujours un oeil sur notre pays, que ça soit au niveau politique ou sportif. Mais si je dois me prononcer, je vais dire que la France est légèrement au-dessus. Il y a un joueur qui me fait peur, c'est Mbappé. Il va claquer (des buts) c'est sûr". Thierry a de quoi s'inquiéter, Kylian Mbappé est en feu avec déjà trois réalisations dans ce mondial.

Sur 17 confrontations depuis 1939, les Bleus comptent huit victoires, pour cinq nuls et quatre défaites. La dernière opposition entre la France et la Pologne remonte à juin 2011 à Varsovie (0-1). Cette rencontre ne sera que la deuxième entre les deux nations dans une phase finale d’une grande compétition.