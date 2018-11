France-Uruguay. Dans les coulisses du stade de France

L’occasion pour Une heure en France de s’intéresser au plus grand stade de France qui compte un peu plus de 80.000 places.

► Pour en parler : Denis Faroud et Frédérique Le Teurnier reçoivent ce mardi Bastien Beaussart, guide touristique pour Cultival

L’agence Cultival à Paris organise une visite guidée exceptionnelle d’1h30, dans les coulisses de ce lieux désormais mythique.

Les secrets du Stade de France

Vous commencerez votre parcours par la visite des tribunes d’où vous pourrez admirer un panorama imprenable.

En véritable privilégié, votre guide vous permettra d’accéder aux vestiaires des joueurs où vous retrouverez l’ambiance particulière, puis vous emprunterez le tunnel qui mène au terrain.

Nombre d’anecdotes vous seront contées sur l’Histoire du stade, son architecture unique et les stars qui ont foulé sa belle pelouse et ses couloirs.

Mais il n’y a pas que du foot au stade ! La plus grande enceinte sportive et culturelle de France accueille non seulement des compétitions de haut niveau mais aussi des spectacles et manifestations de grande envergure.

Votre expérience sera prolongée par la découverte autonome du musée du Stade de France : archives, maquettes, guitares et maillots dédicacés,… autant d’objets qui font aujourd’hui du stade un véritable mythe.

La visite coûte 15 euros.

