Francine une Périgourdine lance une cagnotte pour aider sa fille malade d'un cancer

La fille de Francine a toujours rêvé de vivre à la campagne, au cœur de la nature. A 43 ans, elle vient d'apprendre qu'elle souffre d'un cancer métastasé de l'œsophage, l'estomac et le foie. Les médecins lui donnent entre trois et cinq ans à vivre. Pour Francine, 67 ans, installée à Castels et Bézenac, près de Sarlat, il faut maintenant réaliser le souhait de sa fille. Elle lance une cagnotte en ligne pour récolter de l'argent et l'aider à s'installer dans les Cévennes. "Catherine a toujours rêvé de vivre vers Florac, elle m'a dit 'je n'ai pas le temps, mon rêve il faut que je le fasse tout de suite', confie Francine. Elle veut vivre près des rivières, de la nature, comme nous on vit en Périgord."

Réaliser le rêve de sa fille : finir sa vie à la campagne, au cœur des Cévennes

Catherine vit pour le moment au sixième étage d'un immeuble en région parisienne, loin de la nature. Le logement, le déménagement, tout cela a un coût. Le conjoint de Catherine doit également arrêter son travail pour l'accompagner. La famille de Francine l'aide financièrement mais elle a pensé à faire appel à la solidarité. "Ce n'est pas de la mendicité, c'est un peu d'empathie, de soutien, mais pas de pitié, explique Francine, qui a déjà combattu quatre cancers par le passé. C'est une bouteille à la mer lancée pour ma fille"

La mère et grand-mère d'un petit garçon de 8 ans et demi insiste : "on peut donner cinq euros, deux euros, un euro, c'est comme ça qu'on peut juste l'aider, faire que ses derniers jours soient comme elle le voulait."