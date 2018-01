C'est confirmé, Francis Coquelin quitte bien l'Angleterre et Arsenal pour rejoindre le FC Valence en Espagne.

Laval, France

Le FC Valence a confirmé que l'ancien milieu de terrain du Stade Lavallois, 26 ans, s'était engagé avec le club espagnol jusqu'au 30 juin 2022. La clause libératoire de Francis Coquelin a été fixée à 80 millions d'euros. On rappellera que le Stade Lavallois et l'AS Bourny-Laval, où Coquelin a été formé, devraient recevoir une somme calculée sur le montant du transfert entre Arsenal et Valence dans le cadre de sa formation.