Françis Gillot n'est plus l'entraineur de l'AJ Auxerre

Cinq mois après son arrivée, Françis Gillot n'est plus l’entraîneur auxerrois. Décision prise ce matin par le président auxerrois Françis Graille et son entraîneur au lendemain de la défaite de l'AJA (1-2) face à Châteauroux.

La défaite de trop. En s'inclinant logiquement face à Châteauroux (1-2), hier soir, sous les yeux de son propriétaire chinois James Zhou, l'AJA a reculé au 16ème rang de la Ligue 2 après 18 matches.

Ce matin, à la place du traditionnel décrassage, c'était donc réunion de crise au stade Abbé Deschamps. Personne n'est sorti des bureaux et des vestiaires. La décision est tombée en fin de matinée: Françis Gillot n'est plus l’entraîneur de l'équipe fanion du club. Une décision prise d'un commun accord entre le club et son ancien technicien.

Dans un communiqué officiel, l'AJA explique la prise de cette décision " Face à un constat d’échec au niveau sportif".

Françis Gillot était sous contrat jusqu'en 2019. Cinq mois après son arrivée, le technicien nordiste, à la solide expérience, n'aura pas réussi à ce que son équipe trouve la bonne carburation.

Pour le remplacer, provisoirement, le club mise sur le duo à la tête de l'équipe réserve (Nationale 3): "Un encadrement technique provisoire mené par David Carré, assisté de Lionel Mathis, sera mis en place à la tête de l’équipe première pour le déplacement à l’AC Ajaccio."

Le déplacement en Corse, vendredi 15 décembre, est le dernier match des icaunais cette année.

Les dirigeants de l'AJA chercheront probablement un nouvel entraîneur pendant la trêve hivernale.