La mairie de Pessac met l'accent sur la sécurité

Huit mois après les incidents dans le quartier de La Chataigneraie le soir du Nouvel An, les nouveaux locaux de la police municipale de Pessac seront inaugurés ce mercredi et le centre de supervision pour surveiller en direct l'activité des caméras de la ville, entrera en fonction lundi prochain.

Le maire de Pessac Franck Raynal veut-il mettre sa ville sous surveillance ? "Ce n'est pas la totalité de la ville mais des zones précises" qui seront désormais sous l'œil des caméras de vidéosurveillance avec le centre de supervision qui entrera en fonction la semaine prochaine. "On a commencé en 2015 avec le centre-ville et maintenant ce sont les endroits qui accueillent notamment malheureusement les points de deal". Franck Raynal reconnaît que sa ville n'est pas particulièrement agitée, mais les incivilités et la petite délinquance y sont en hausse comme sur l'ensemble de la Métropole de Bordeaux, explique le maire. "Il faut prendre garde et éviter une dérive comme ça pu être le cas à Marseille".

"Parler sécurité, c'est faire oeuvre utile en tant que maire"

Six policiers municipaux ont par ailleurs été recrutés dans le quartier Chataigneraie Arago qui avait connu des incidents à la dernière St Sylvestre. "Ne rien faire à l'issue de ces événements auraient été faire le jeu des extrêmes. Le fait de nommer ces réalités, de prendre ces sujets à bras le corps et de considérer que la sécurité, c'est le droit de ceux qui sont dans les quartiers les plus difficiles, les plus pauvres, les plus précaires... C'est faire œuvre utile en tant qu'édile".