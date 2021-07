Francofolies 2021 : une dernière soirée en grande pompe

La 36e éditions des Francofolies de La Rochelle s'est terminée en beauté ce mercredi après cinq jours de festival. Les têtes d'affiche ont assuré le show devant les quelques 5.000 spectateurs. La jeune chanteuse Suzane, lauréate du prix "révélation scène" aux Victoire de la musique de l'année dernière a ouvert cette dernière journée devant un public conquis. Ensuite c'est Alain Souchon qui a enflammé la scène.

Alain Souchon, un chanteur intergénérationnel

La plupart des spectateurs sont venus pour voir Alain Souchon, la première tête d'affiche du jour. Un public familial et de tout âge ont chanté tous les grands succès du chanteur pendant plus d'une heure. "Souchon ça me rend nostalgique. Mes parents écoutaient ça quand j'était petit donc ça me fait plaisir de le voir aujourd'hui" avoue Eric, un jeune Stéphanois. D'autres ont carrément fondu en larmes dès la première chanson "Allô maman bobo".

Allô maman bobo, c'est la chanson de l'enterrement de mon grand-père donc ça me touche. Mathilde, une festivalière

Le chanteur aux 50 ans de carrière a réservé quelques surprises. Pendant le concert ses deux fils sont venus chanter une première chanson avec lui, avant de l’accompagner à la guitare sur une deuxième. Puis peu de temps avant la fin du concert, son complice de toujours Laurent Voulzy a également poussé la chansonnette avec l'auteur de "foule sentimentale".

REPORTAGE - Le public des Francofolies conquis par Alain Souchon. Copier

Catherine Ringer pour bien continuer

Les festivaliers attendaient également l’arrivée sur scène de Catherine Ringer, l'ex-chanteuse des Rita Mitsouko. Un concert plus rock qui a secoué le public. Encore une fois un peu plus d'une heure de classiques de la chanson française repris en cœur par tous les festivaliers. En ce jour de 14 juillet, il y avait un peu plus de monde que la veille et surtout un public plus familial. La programmation y est pour quelques chose puisque c'est Vianney qui a clôturé peu après 00h30 les festivités .

Les spectateurs ont également pu profiter du feu d'artifice tiré à l'occasion de la fête nationale. Une soirée réussie donc pour le retour des Francofolies après l'annulation de l'an passé à cause du COVID, tous les festivaliers sont repartis le sourire aux lèvres.