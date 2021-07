Francofolies : voici quelles seront les consignes sanitaires appliquées à l'entrée

Après une mini-édition 2020, le festival des Francofolies de La Rochelle revient enfin sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre. La 36e édition débute ce samedi 10 juillet. Avec encore une contrainte majeure, Covid oblige : la jauge est limitée à 5.000 spectateurs pour les concerts de la grande scène extérieure, la scène Jean-Louis Foulquier, installée sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre.

Comme pour tous les événements accueillant plus de 1.000 personnes, l'entrée sur le site est soumise à la présentation du pass sanitaire. Voici quelques précisions pour ne pas vous faire recaler à l'entrée.

Un test PCR de moins de 48 heures ou un vaccin depuis plus de quinze jours

Les consignes sanitaires dictées par le gouvernement vont être appliquées à la lettre à l'entrée de l'esplanade Saint-Jean d'Acre. En plus du billet, chaque spectateur devra montrer patte blanche via : un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, un certificat de vaccination de plus de 14 jours, ou un certificat de rétablissement.

Il n'y aura aucune interaction avec les agents de sécurité à l'entrée : à chaque fois qu'un spectateur souhaitera entrer sur le site, le QR code de son pass sanitaire sera scanné, et selon la couleur affichée (vert ou rouge) sur l'écran de contrôle, il sera admis ou pas.

Plus précisément, pour obtenir la couleur verte, il faut :

Ne pas avoir un test de plus de 48 heures. L'heure qui fait foi est l'heure du résultat du test. Concrètement : un test négatif reçu à 11 heures le samedi sera valable jusqu'au lundi 11 heures. Après cette tranche horaire, il faudra réaliser un second test pour pouvoir entrer.

Le pass sanitaire est un pass salutaire ! - Gérard Pont, patron des Francofolies

Le festival ne réalisera pas lui-même de test PCR ou antigénique à l'entrée de l'esplanade Saint-Jean d'Acre. En revanche, la ville de La Rochelle va installer un mini-centre de dépistage au pied de la tour de la Chaîne. Il sera ouvert de 14 heures à 16 heures. Cependant, il est conseillé de réaliser les tests en amont pour éviter une trop forte affluence.

Pas de pass sanitaire pour les concerts en salle, mais masque obligatoire

Une fois entré à l'intérieur du site, le port du masque ne sera plus obligatoire, puisque tout le monde est supposé sain. Ce qui réjouit le patron des Francofolies, Gérard Pont : "Je pense que le pass sanitaire est un pass salutaire ! Ça permet de savoir que tous les gens qui seront autour de vous aux Francofolies seront sains et ne nous contamineront pas. On va être très détendus".

Mais attention, si vous ne remplissez pas une des trois conditions ci-dessus, vous ne pourrez pas entrer et votre place ne vous sera ni échangée, ni remboursée.

Toutes ces mesures ne s'appliquent que sur la scène Jean-Louis Foulquier, en extérieur. Pour ce qui est des plus petites scènes, La Coursive, La Sirène et l'église Notre Dame, aucun pass sanitaire n'est nécessaire puisqu'il y aura moins de 1.000 personnes à l'intérieur. En revanche, le port du masque est obligatoire dans les salles.