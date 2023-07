Francofolies de La Rochelle : des gilets vibrants pour les spectateurs sourds et malentendants

Un gilet vibrant pour les spectateurs sourds et malentendants

Aux Francofolies de La Rochelle, plusieurs dispositifs dédiés aux spectateurs en situation de handicap sont mis en place. Un espace réservé dans les gradins, une entrée spéciale à l'arrière du site, mais aussi des gilets vibrants. Le groupe de protection sociale Malakoff Humanis en est à l'origine, "le but, c'est d'amener la culture là où elle n'est pas toujours bien installée", affirme Leatitia Beche, responsable sociale chez Malakoff Humanis. Gratuitement, les personnes sourdes et malentendantes peuvent emprunter le gilet noir le temps d'une soirée ou deux pour ressentir toutes les vibrations et toutes les émotions partagées par les artistes.

Un gilet vibrant qui s'enfile facilement

"Il peut se porter contre le dos comme contre le ventre", explique Leatitia Beche, "comme ça, même les personnes en fauteuil roulant peuvent le porter", rajoute la responsable sociale. Ce dispositif innovant permet de vivre les concerts proposés par les Francofolies à 100%, c'est une première pour Nadia, "pendant le concert de Lomepal j'ai pleuré en ressentant toutes ces émotions, je n'ai plus de nerfs auditifs, nous permettre d'entendre à nouveau c'est vraiment émouvant". Les vibrations étant collées au buste du spectateur, elles passent directement par les os, "le son arrive directement dans mes oreilles, c'est que du bonheur de pouvoir entendre", rajoute Nadia.

D'un point de vue technique, le gilet est directement connecté aux enceintes de la scène Jean-Louis Foulquier sur le Saint-Jean d'Acre. "Tous les gilets sont équipés d'une télécommande pour que les spectateurs puissent régler les vibrations à l'intensité qu'ils souhaitent", détaille Leatitia Beche.