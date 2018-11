François Bayrou est prêt à rencontrer des gilets jaunes à Pau

Pau, France

Les gilets jaunes ont lancé un ultimatum de 48 heures au maire de Pau pour obtenir une réponse. François Bayrou l'assure dès ce mercredi soir sur France Bleu Béarn : il est tout à fait prêt à les recevoir.

"Ce qui est sincère dans ce mouvement, je l'entends, je le respecte et je le prends au sérieux" précise François Bayrou. "Je n'ai pas de baguette magique mais je porte un certain nombre d'idées dans le débat national et je ferai des propositions dans les semaines qui viennent", a assuré le maire de Pau, qui a déjà évoqué la question des carburants, en proposant au président une taxe flexible selon le prix du baril de pétrole. L'idée a été reprise dans le discours d'Emmanuel Macron ce mardi, à l'Elysée.

"C'est à eux de désigner ceux en qui ils ont confiance pour que l'on puisse échanger des idées" répond François Bayrou

Ce mercredi matin sur France Bleu Béarn, certains gilets jaunes présents au péage de Pau-centre, ont demandé au maire de Pau de se prononcer sur le mouvement. C'était la revendication portée par la délégation qui a été reçue ce mardi par le premier adjoint du maire, Jean-Paul Brin. Ils étaient une cinquantaine de personnes en gilets jaunes à manifester devant la mairie, mardi, après avoir fait un sit-in pour bloquer la route.

Des gilets jaunes se sont retrouvés devant la mairie de Pau pour tenter d'interpeller le maire, François Bayrou. © Radio France - Evan Lebastard