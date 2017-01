François Bayrou invente "la boucle" pour mieux circuler à Pau

C'était une promesse de campagne. La ville de Pau met en place son nouveau plan de circulation, pour débarrasser l'hyper centre du trafic de transit. François Bayrou présente "la boucle". Premier aménagement la semaine du 23 janvier.

La ville de Pau présente "la boucle". La Boucle, c'est un itinéraire qui va entrer en vigueur fin juin. Cet itinéraire doit conditionner la circulation autour de l'hyper centre ville, et donc le faciliter. Pour qu'à l'intérieur de cette boucle ne circulent que les véhicules qui ont quelques choses à faire dans le centre ville.

8 véhicules sur 10 ne font que traverser le centre ville

Les usagers doivent comprendre que la ligne droite n'est pas forcément le moyen le plus court pour rejoindre deux points. Parce que dans le centre ville de Pau il y a trop de voitures qui ne font que traverser sans s’arrêter. C'est quasiment 8 véhicules sur 10. Cette boucle passe par la place de Verdun, la rue d’Orléans, les halles, Castetnau, la rue Edouard 7. Elle emprunte le circuit, la gare puis la place de la monnaie et retour à Verdun. Cette boucle se fera en 15 minutes. Les feux seront coordonnés pour permettre ce chrono. Avec une signalétique dédié, couleur magenta (proche du violet) avec des panneaux et de la signalisation au sol.

Le plan de "la boucle" - Ville de Pau

Deux changements dès la semaine prochaine

Cette boucle va entraîner deux changements de sens de circulation qui seront effectifs à la fin de la semaine prochaine. Au niveau de la place de la monnaie, et le lien entre Marca et la place Verdun. Ces changement sont testés pour une période deux mois.

Le nouveau plan de circulation autour de la place de la monnaie - Ville de Pau

Si vous venez de la gare, vous avez deux options : si vous comptez remonter vers la place de Verdun vous emprunterez la chaussée à gauche de la place. Rien ne change. Mais si vous souhaitez tourner à gauche vers le pont du XIV juillet et Gelos, vous prendrez la voie à gauche de la place qui passe à double sens. Le carrefour sera aménagé, et cela devrait fluidifier ces feux souvent encombrés.

Le nouveau plan de circulation Verdun/Marca - Ville de Pau

De la place de la monnaie pour remonter vers la place de Verdun, il faut tourner à droite dans la rue d'Espalungue pour aller jusqu’à la place Gramont. Ensuite on tourne tout de suite à gauche pour monter par la rue Corisande qui change de sens. Ou bien, on tourne au fond de la place vers la rue de Liège. Pour aller de Verdun vers la gare, on doit descendre par la rue Marca qui elle aussi change de sens. Il n'y a donc plus ce "céder le passage" dangereux en haut de la rue Marca sur la place de Verdun.

Quand "la boucle" sera entièrement aménagée, fin juin, toutes les rues comprises à l'intérieur de cette boucle seront limitées à 30 kilomètres/heure