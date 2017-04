François Chaubet créé un groupe de la France Insoumise dans le Nord-Ouest de la Sarthe

VIDEO : pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, François Chaubet,vient de créer un groupe de la France Insoumise dans le Nord-Ouest de la Sarthe.

François Chaubet, est à la tête d'un groupe d'une dizaine de personnes de la France Insoumise dans le Nord-Ouest de la Sarthe. Une dizaine de personnes qui collent des affiches et font des tractages sur les marchés dans le département.

Promouvoir le programme de Jean-Luc Mélenchon

"On diffuse le programme de Jean-Luc Mélenchon" nous dit François Chaubet, "on fait des tractages sur les marchés de Sillé le Guillaume, de Fresnay sur Sarthe. En ce qui nous concerne, on est plutôt bien perçu et bien accueilli sur les marchés, on a d'excellents contacts avec la population, toutes les générations et tous les milieux sociaux".

"Le constat que l'on peut faire, c'est que 'on est sur une terre filloniste, voire d'extrême droite en zone rurale, il y a un sentiment d'abandon de la part de beaucoup de personnes. Il y a un profond dégoût de la politique de la part de certaines personnes. Du coup, on craint aussi une abstention énorme".