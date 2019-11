François Hollande à Nantes : "Citad'elles est un lieu exceptionnel"

Nantes, France

Il a fait le déplacement, plus en tant que président de sa fondation "La France s'engage" - qui soutient l'innovation sociale - qu'en tant qu'ancien Président de la République : François Hollande a assisté à l'inauguration de Citad'elles, à Nantes, ce vendredi, en compagnie de la maire de la ville Johanna Rolland et de l'ancien maire Jean-Marc Ayrault.

24 500 femmes victimes de violence dans la métro

C'est de ce constat qu'est né le projet "Citad'elles" : dans la métropole, sur une année - selon une étude de l'agence d'urbanisme de la région nantaise, 24 500 femmes sont victimes de violences ; dont 12 000 à Nantes.

Ce lieu de 750 m², dans un immeuble de l'île de Nantes, est un refuge pour les femmes qui ont été victimes de violences, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Je souhaite que d'autres villes puissent avoir la même inspiration. Citad'elles est un lieu exceptionnel."

- François Hollande, ancien Président de la République

Le constat est tout aussi alarmant à l'échelle nationale souligne François Hollande : "Quand on voit qu'il y a 200 000, peut-être davantage, de femmes qui se déclarent avoir été victimes de violences chaque année, il faut s'engager et _Citad'elles est un exemple, une innovation au service de ce droit fondamental à pouvoir vivre libre et digne_".