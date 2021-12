Les orléanais répondent présents à la venue de François Hollande

Ils sont étudiants, actifs, retraités et tous viennent rencontrer François Hollande mardi 7 décembre 2021, en dédicace à la libraire "Les temps modernes", place du Général de Gaulle à Orléans. Parmi la vingtaine de personnes présentent dès 16h30, il y a Yann Parisse, pour ce quadragénaire, c'était tout simplement impossible de manquer l'occasion de rencontrer l'ancien chef de l'Etat. "Je vais être très content de le rencontrer parce qu'il me manque beaucoup. Je vais être très ému de le voir."

Je suis attiré dans la façon dont il écrit

Younis Imerzoukene lui, est algérien, il étudie la littérature en France. C'est pour l'auteur François Hollande qu'il vient à cette séance de dédicace. "Je suis attiré dans la façon dont François Hollande écrit ses livres. Et c'est intéressant de le lire et de le voir en personne." Au total, entre 100 et 150 personnes sont venues rencontrer François Hollande.

François Hollande dédicace son livre "Affronter" © Radio France - Julien Frenoy

La diversité du public

Younis aime l'écriture moderne de l'ancien président français. Pendant les cinq minutes d'échange qu'il a obtenu, Younis a posé une question sur le travail d'écriture de François Hollande. Ce dernier a parlé de plaisir mais aussi de travail, avant de souligner la diversité du public venu à sa rencontre pour la dédicace. "Pendant ces dédicaces viennent des personnes très différentes, des personnes engagées politiquement mais il y a aussi des jeunes qui viennent pour comprendre ce qu'est la politique et pour approcher un ancien président." Les curieux et amoureux de lecture ont pu acheter le livre de l'ex-président et obtenir une dédicace personnelle, un souvenir de son passage à Orléans.