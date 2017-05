François Hollande en visite à Argenton-sur-Creuse

Pour sa toute dernière visite en tant que président de la République, François Hollande a choisi le fief de son ami Michel Sapin. Il a visité l'entreprise Kremer à Argenton-sur-Creuse

"Tout le monde croit que je suis venu ici pour mon ami Michel Sapin... Mais pas du tout ! Je suis là pour les chouquettes !" François Hollande mord à pleines dents en riant dans une viennoiserie tout juste sortie du four. Le chef de l'Etat a réservé sa dernière sortie officielle au Berry, une semaine après sa venue à Bourges, sur le site du leader européen du missile, MBDA.

François Hollande entouré de Michel Kremer et de Michel Sapin © Radio France - Gaëlle Fontenit

Cette fois, la visite s'annonce plus gourmande. Sur les terres de Michel Sapin, le président arpente les chaines de production de l'entreprise Kremer, pâtisserie industrielle qui fournit entre autres le groupe Picard, la société Air France et plusieurs chaines de grande distribution.

Parler ruralité

Le chef de l'Etat est venu rendre hommage au savoir faire des entreprises locales. Il est aussi venu parler ruralité, un thème très absent de la campagne présidentielle. "Je sais ce que représente le territoire rural. C'est une richesse, un atout. Et ceux qui y vivent ne doivent pas se sentir délaissés. Nous y avons investi beaucoup. Pour les services publics mais aussi pour la santé. cela doit être d'ailleurs la grande priorité de ces prochaines années".

Prévenu la veille de cette visite officielle, les salariés de l'usine assistent fièrement au discours du Président. "C'est très important pour nous... On travaille dur, et on est fier de voir un président chez nous ! d'autant que l'usine fête ses 25 ans ! c'est vraiment une belle récompense pour les patrons !" analyse un salarié qui en a profité pour faire une photo avec François Hollande.

La société Kremer emploie plus de 230 salariés. © Radio France - Gaëlle Fontenit

Pour le chef de l'Etat, c'était aussi l'occasion de boucler la boucle : "J'ai lancé la campagne en 2011 ici. Je reviens finir mon quinquennat ici. L'Indre est un passage. Je passe le relais... mais je vais continuer ma route".

Un hommage à Michel Sapin

A quelques heures de la fin de son mandat, François Hollande en a profité pour saluer le parcours de son ami, le Ministre de l'Economie et des Finances, ancien maire d'Argenton-sur-Creuse, Michel Sapin.